В Ярославле спасли мужчину, провалившегося под лед на Волге

15 января в Ярославле сотрудники «Центра гражданской защиты» города спасли мужчину, который провалился под лед на Волге при попытке перейти реку в районе Октябрьского моста, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По словам директора МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля Романа Сорокина, 40-летний мужчина провалился в полынью. Он сумел выбраться на лед у края полыньи и позвонить спасателям.

«Оперативно приехали, отогрели и передали в руки медикам. Призываю граждан быть бдительнее и не выходить на лед»,— отметил господин Сорокин.

Сегодня же в Ярославле на территории центрального пляжа оперативные службы города и добровольные объединения провели совместную тренировку. Спасатели отрабатывали навыки по взаимодействию при ликвидации ЧС на водных объектах в зимний период. Тренировка организована перед проведением 19 января крещенских купаний. Во время тренировки использовались спасательные средства, снегоход, аэролодка «Пиранья-2» и судно на воздушной подушке «Хивус». На берегу был развернут пункт обогрева для пострадавших и пункт оказания первой помощи.

Антон Антонов