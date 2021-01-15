Индонезию потрясло на 6,2

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15 января, пятница
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Новости
14:19
Россия выходит из Договора по открытому небу
15:54
Внуково предупредило о запрете массовых мероприятий во время прилета Навального
16:22
ФАС заявила об отсутствии оснований для роста тарифов на связь на 15%
15:50
Советник Байдена посоветовал приостановить санкции против «Северного потока-2»
16:14
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями
16:40
Прокуратура Франции расследует дело о получении Саркози денег из России
16:06
Прекращено расследование о коррупции в отношении British American Tobacco
15:45
ЦБ сообщил о росте активов физлиц на брокерских счетах в 2020 году
15:43
Население Великобритании сократилось за время пандемии на 1,3 млн
15:28
Прокуратура требует ликвидировать «Всетатарский общественный центр»
15:23
Бывший схимонах Сергий прекратил сухую голодовку
15:19
Муфтий Гайнутдин привился от коронавируса
15:16
Экс-глава Россотрудничества Митрофанова стала послом России в Болгарии
14:49
Эксперты нашли уязвимость в Windows
14:46
«Газпром» в начале года увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья на 41,5%
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Дух Женевы на саммитах в верхах
Как 35 лет назад впервые встретились Михаил Горбачев и Рональд Рейган
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От «горбатого» для Бонда к экспортной «Таврии»
6:47
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110 лет назад в Америке сняли первую сцену с участием каскадера
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«Нельзя утопить радугу!»
Как разведка Франции 35 лет назад взорвала корабль Greenpeace
4:33
«Полное обнуление»
Что значит — переболеть коронавирусом
6:02
Хождение по пунктам
Что делать, если вы не согласны со штрафом за парковку
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Вторая волна проходит мимо Уханя
Как развлекаются в Китае, пока Европа закрывается на карантин
0:49
Персоны года
Видео: о ком чаще всего писали в 2020 году
1:31
От Boeing остались черные ящики и обломки
Поисковая операция в Яванском море продолжается
2:13
Новый-старый гимн
Как Россия 20 лет назад получила главную государственную музыку
2:31
Рэп от робота
Как алгоритм научился исполнять и сочинять музыку
4:28
«Любимый лунный трактор»
Полвека назад «Луноход-1» отправился на прогулку по спутнику Земли
6:20
Самые зрелищные трюки в истории кино
110 лет назад в Америке сняли первую сцену с участием каскадера
1:30
Санта облетел планету с подарками
За санями c оленями по традиции следили военные США и Канады
5:30
Дух Женевы на саммитах в верхах
Как 35 лет назад впервые встретились Михаил Горбачев и Рональд Рейган
4:12
«Ни зарплатный кредит мы не смогли получить, ни льготный»
Как бизнес по уходу за пожилыми справляется с пандемией
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1:05
Индонезию потрясло на 6,2
На острове Сулавеси опасаются повторных подземных толчков и цунами
1:20
Сердце из полимеров на батарейке
Французская компания получила разрешение на продажу рукотворных органов
1:31
От Boeing остались черные ящики и обломки
Поисковая операция в Яванском море продолжается
2:13
Новый-старый гимн
Как Россия 20 лет назад получила главную государственную музыку
1:30
Санта облетел планету с подарками
За санями c оленями по традиции следили военные США и Канады
0:49
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Как развлекаются в Китае, пока Европа закрывается на карантин
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Прототип корабля SpaceX взорвался на испытаниях
Starship готовят для будущих полетов на Луну и Марс
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«Все, что нужно для фильма,— это пистолет и девушка»
Жан-Люку Годару исполнилось 90 лет
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Как бизнес по уходу за пожилыми справляется с пандемией
2:20
Пути дракона
80 лет назад родился Брюс Ли
1:24
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Эндрю Куомо наградили за 111 брифингов по коронавирусу
5:30
Дух Женевы на саммитах в верхах
Как 35 лет назад впервые встретились Михаил Горбачев и Рональд Рейган
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
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