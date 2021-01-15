НХЛ увидела возможности российского новичка

Кирилл Капризов выдал один из лучших дебютных матчей, которые российские хоккеисты когда-либо проводили в НХЛ. Во встрече с «Лос-Анджелес Кингс» новичок «Миннесота Уайлд» набрал три очка, сделав две голевые передачи и забросив в овертайме решающую шайбу.

Матч между двумя испытывавшими в последние годы серьезные проблемы и невысоко котирующимися в стартовавшем 13 января очередном чемпионате НХЛ клубами превратился в заметное событие благодаря новичку «Миннесоты» Кириллу Капризову. Форвард провел его блестяще. В основное время гостевого для его клуба матча он записал на свой счет две результативные передачи, а в овертайме при счете 3:3 забил решающий гол, убежав один на один с опытным вратарем Джонатаном Куиком и разобравшись с ним.

По данным Sportradar, не менее удачно с точки зрения статистики до Капризова сыграли в своих первых матчах в НХЛ лишь три россиянина. Гол и две передачи во встречах за «Калгари Флеймс» и «Эдмонтон Ойлерс» в 1990 и 1993 годах записали в актив Сергей Макаров и Илья Бякин. А в 1994 году дебютант «Анахайм Дакс» Станислав Чистов к заброшенной шайбе добавил три голевых паса.

Матч против «Лос-Анджелеса» укрепил представления о Кирилле Капризове как о безусловном претенденте на звание лучшего новичка НХЛ по итогам сезона. В борьбе за него Капризову в сравнении с большинством конкурентов поможет опыт.

«Миннесота» задрафтовала форварда еще в 2015 году, однако контракт с ней он подписал только после того, как завершился предыдущий сезон КХЛ, концовку которого сорвала пандемия коронавируса. До этого он выступал на родине — и чрезвычайно успешно. Перешедший в ЦСКА из «Салавата Юлаева» в 2017 году в статусе вундеркинда нападающий сразу закрепился в армейской основе, а в феврале 2018-го внес заметный вклад в победу сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане, набрав на турнире девять очков (второй результат среди бомбардиров) и забив решающий гол в овертайме финала в ворота немецкой команды.

После этого Капризов, которому сейчас 23 года, принял участие в двух чемпионатах мира и помог ЦСКА в 2019 году завоевать Кубок Гагарина. В прошедшем сезоне он возглавил список лучших снайперов регулярного чемпионата, забив в 57 матчах 33 гола, а в бомбардирском списке с 57 очками был третьим после московских динамовцев Вадима Шипачева и Дмитрия Яшкина.

Алексей Доспехов