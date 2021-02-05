Сегодня день рождения у президента группы компаний InfoWatch, председателя правления АРПП «Отечественный софт» Натальи Касперской

Ее поздравляет председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас:

— Уважаемая Наталья Ивановна, примите мои поздравления! Благодарю Вас за профессионализм, обаяние и энергию — эти качества сделали работу по подготовке ряда предложений о внесении поправок в Конституцию РФ крайне плодотворной, я искренне в этом убежден! ИТ, влияющие на жизнь общества, развитие экономики и суверенитет страны, вошли в наш Основной закон. Уверен, что в дальнейшем мы сможем продолжить сотрудничество в части законодательного обеспечения новых положений Конституции. Желаю Вам радостных событий, семейного благополучия, здоровья и всяческих успехов. Пусть Вас окружают единомышленники, а задуманные планы реализуются с легкостью!

Поздравления передает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев:

— Уважаемая Наталья Ивановна! От лица министерства, от всей отрасли и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Мы ценим Ваш профессионализм и умение вести диалог, учитывая интересы всех участников. Вы тонко чувствуете внешние изменения и решительно отстаиваете выбранную позицию. Мы гордимся Вами, Наталья Ивановна! Будьте здоровы, счастливы! Благополучия Вам и Вашим близким.

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