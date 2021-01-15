Главные новости к утру 15 января

Умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Ранее его госпитализировали с коронавирусом, состояние оценивалось как тяжелое.

Избранный президент США Джо Байден подготовил план по стимулированию экономики на $1,9 трлн. В нем содержатся меры по борьбе с пандемией, поддержке граждан и бизнеса. ФБР при этом опасается вспышки насилия в связи с его инаугурацией. О подготовке к присяге

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 планирует завершить строительство одной из двух веток газопровода в первой половине 2021 года, сообщил Bloomberg. По данным агентства, основные работы могут закончиться в июне. О ходе строительства

США включили Xiaomi в черный список компаний, которые, по их данным, связаны с военными КНР. По указу президента Дональда Трампа американским гражданам и компаниям запрещается покупать ценные бумаги таких компаний.

О предстоящих событиях 15 января читайте в анонсах “Ъ”.