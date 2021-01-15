Главные анонсы 15 января

В водах Дании начнется укладка двух ниток российского газопровода «Северный поток-2». Работы будет вести трубоукладчик «Фортуна», помогут ему суда снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман». Подробнее

В Красноярске Арбитражный суд края продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с «Норильско-Таймырской энергетической компании» («дочка» «Норникеля») 148 млрд руб. ущерба в связи с аварией на Норильской ТЭЦ. Во сколько оценил ущерб сам «Норникель»

В Бразилии начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Как в мире меняется отношение к российской вакцине