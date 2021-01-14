Франция вводит строгий комендантский час с 16 января

Премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции объявил о введении новых мер по борьбе с пандемией коронавируса. По всей стране с 16 января как минимум на 15 дней вводится комендантский час с 18:00 до 06:00 — до этого мера касалась только 25 департаментов. Ужесточение ограничений связано с высоким уровнем заболеваемости (около 16 тыс. заражений COVID-19 ежедневно) и появление во Франции «британского» штамма коронавируса.

Контроль на границах страны становится более строгим. С 18 января все приезжающие из-за пределов шенгенской зоны обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, пройти семидневный карантин, а затем снова сдать тест на COVID-19.

В стране также проходит прививочная кампания. В эксплуатацию введены вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna. Со дня на день медицинские власти должны одобрить использование вакцины AstraZeneca. С 26 декабря 2020 года прививки сделал 138 351 человек.

О недоверии французов к массовой вакцинации — в материале “Ъ” «Нация против вакцинации».

Алексей Тарханов, Париж