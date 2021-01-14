Государственную землю включили в приговор

От 7 до 17 лет колонии строгого режима получили шестеро участников организованного преступного сообщества (ОПС) во главе с Николаем Павлиновым, которого неофициально называли теневым хозяином Чеховского района. Все они признаны Серпуховским городским судом Московской области виновными в хищении государственных земель, принадлежащих в том числе Минобороны. В общей сложности злоумышленники завладели имуществом стоимостью 130 млн руб., успев легализовать земли и здания как минимум на 60 млн руб.

Как следует из приговора Серпуховского горсуда, максимальный срок — 17 лет колонии — получил лидер ОПС 63-летний авторитетный предприниматель Николай Павлинов, известный под прозвищем Павлин. На год меньше предстоит провести в заключении его ближайшему подручному — начальнику отдела №4 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области Олегу Большакову, который вместе со своими подчиненными непосредственно занимался легализацией похищенного.

Остальные четверо участников группировки получили от 7 до 15 лет лишения свободы. Причем один из них, бывший командир воинской части Андрей Василенко, которого осудили на 15 лет, уже умер. Еще один организатор преступного сообщества находится в международном розыске: за два года до возбуждения уголовного дела курировавший в ОПС «финансовый блок» бизнесмен Олег Стрекалов уехал в США, где сейчас и проживает.

Как установили следствие и суд, в преступную группировку помимо руководителя входили рядовые сотрудники кадастровой палаты и Росреестра по Московской области, а также администрации Чеховского района и городского округа Чехов.

Всего в ОПС насчитывалось 13 человек, семеро из которых признали свою вину и были осуждены ранее в особом порядке.

Криминальная схема действовала в период с октября 2011 по август 2016 года. Суть махинаций сводилась к незаконному приобретению прав на участки, здания и сооружения, являющиеся собственностью Российской Федерации, а также Чеховского района Московской области.

Как следует из приговора, сообщники путем обмана незаконно приобретали права на принадлежащие государству земельные участки и здания как в самом Чехове (на Солнышевской улице), так и в деревнях Талеж, Волосово, Якшино, Чепелево и Венюково Чеховского района. Площадь участков варьировалась от 1,5 тыс. до 50 тыс. кв. м. При этом часть доставшихся мошенникам земель имела статус особо охраняемых территорий или принадлежала Минобороны.

Затем в филиалы Росреестра и Росимущества предоставлялись недостоверные сведения, с помощью которых земли и другая недвижимость передавались третьим лицам, которые и выставляли их на продажу.

В общей сложности злоумышленники сумели завладеть девятью земельными участками и двумя зданиями общей стоимостью порядка 130 млн руб. При этом из похищенного члены ОПС успели легализовать земли и недвижимость как минимум на 60 млн руб. Своей вины в инкриминированных деяниях осужденные не признали.

Олег Рубникович