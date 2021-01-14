В ВС Башкирии началось рассмотрение иска о лесе на Куштау по существу

В Верховном суде Башкирии сегодня началось рассмотрение по существу коллективного административного иска жителей Башкирии к министерству лесного хозяйства республики. Иск, инициированный юристом Института права и публичной политики (Москва) Вадимом Даньшовым и руководителем юридической практики института Александром Мальцевым, был подан в октябре 2020 года. В нем 24 жителя Башкирии — в том числе и активисты, участвовавшие в летних столкновениях на шихане Куштау — просят суд признать недействующим приказ об изменении лесохозяйственного регламента Макаровского лесничества. Тогда категория защитных лесов на Куштау была изменена с «лесов лесопарковой зоны» на «запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов» и «леса, расположенные в защитных полосах лесов». Таким образом, как полагают истцы, территория памятника «стала доступной для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых» и продолжает быть таковой.

Сегодня судья Верховного суда Башкирии Наталья Козлова удовлетворила ходатайство юриста Айрата Мулланурова, представляющего интересы истцов, об истребовании в госкомитете республики по делам юстиции данных о регистрации приказа минлесхоза Башкирии. Кроме того, господин Муллануров ходатайствовал о привлечении к процессу в качестве третьего лица представителя госкомюстиции, который мог бы пояснить, должен ли приказ минлесхоза, вносящий изменения в лесохозяйственный регламент Макаровского лесничества, проходить государственную регистрацию и публиковаться на официальном портале правовой информации республики. Однако Наталья Козлова предложила для начала запросить в госкомитете разъяснение порядка работы с приказами минлесхоза, а также данные о том, регистрировался ли оспариваемый приказ в комитете. «К вопросу о привлечении представителей комитета в качестве третьего лица вернемся после того, как будут получены документы»,— отметила она.

Следующее судебное заседание назначено на 2 февраля. По словам госпожи Козловой, оно должно быть итоговым.

Елена Чиркова