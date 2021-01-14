На вокзале Екатеринбурга установили памятную доску в честь поэта Мандельштама

В день 130-летия со дня рождения Осипа Мандельштама на железнодорожном вокзале Екатеринбурга установили памятную доску в честь поэта и его жены Надежды, сообщила в Facebook общественная организация «Уральский мемориал» («Мемориал» признан иноагентом).

Доска установлена по инициативе режиссера Романа Либерова и «Уральского мемориала». Она расположена на втором этаже вокзала. Автором памятного знака выступил художник и скульптор Николай Предеин, говорится в сообщении организации.

Сбор средств на установку мемориальной таблички был организован в 2020 году. Железнодорожный вокзал Екатеринбурга выбран местом ее установки, так как в 1934 году Осип и Надежда Мандельштам провели на нем один день, ожидая пересадки по дороге в первую ссылку в Чердынь.

Михаил Мананников