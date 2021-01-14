В Ярославле уволился директор областного департамента здравоохранения

Директор департамента здравоохранения и фармации правительства Ярославской области Руслан Саитгареев покидает свой пост, сообщили в департаменте. На эту должность он был назначен в октябре 2016 года. До назначения в Ярославль он работал главным врачом ГБУ №219 города Москвы. В 2010-2014 годах он занимал пост генерального директора ОГУП «Орелфармация».

В департаменте не называют причину увольнения директора. По неофициальной информации он переходит на работу в структуры здравоохранения города Москвы.

Руслан Саитгареев поблагодарил коллег за совместную работу и правительство региона за оказанное ему доверие.

«Эти четыре года были для меня самым знаковым временем в жизни. Мы прошли серьезные испытания, и сейчас, с полной ответственностью, я могу сказать, что прошли их достойно. Этот год показал, что ярославское здравоохранение стоит на крепком фундаменте и готово с достоинством справляться со многими вызовами. Потому, что в основе этого фундамента – медицинские работники, сотрудники департамента здравоохранения с честью выполняющие свой долг. Я благодарю ярославцев за диалог и сотрудничество»,— отметил господин Саитгареев.

По информации сетевого издания «Ярньюс», новым директором регионального департамента здравоохранения и фармации может быть назначен Василий Тубашов. В настоящее время он занимает должность директора Ярославской областной клинической больницы.

Антон Антонов