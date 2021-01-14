1,4 процента составила инфляция в США по итогам 2020 года, сообщил вчера Минтруд страны. Годом ранее цены выросли на 2,3%. В декабре с поправкой на сезонность инфляция выросла на 0,4% против 0,2% в ноябре (годовой показатель тогда составлял 1,2%, в мае и вовсе снижался до 0,1%). При этом за вычетом наиболее волатильных компонентов — цен на продовольствие и энергию — прирост цен в декабре составил всего 0,1% (в целом по году — 1,6%). По прогнозу ФРС, инфляция за вычетом энергии и продовольствия должна ускориться до 1,8% и 1,9% в 2021 и 2022 годах, однако регулятор уже скорректировал цели с тем, чтобы продолжить поддержку экономики даже при превышении таргета в 2%.