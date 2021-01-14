Отдых не для всех

Большинство екатеринбуржцев в эти новогодние праздники выбрали внутренний туризм и не выезжали за рубеж. По оценкам аналитиков, среди путешествующих россиян лишь 3% выехали за границу. По данным представителей турфирм, популярным направлением среди екатеринбуржцев стали Сочи, Казань и санатории Урала и Юга, среди заграничных направлений — Турция и Куба. Представители туррынка считают, что заграничный отдых наберет популярность лишь летом.



Январские праздники большинство екатеринбуржцев предпочли провести в Свердловской области и не выезжали за пределы страны, отмечают представители туррынка региона. По данным аналитиков «Туту.ру», среди тех, кто отправился в путешествие с 31 декабря по 10 января, 97% российских туристов выбрали внутренний туризм и только 3% путешествовали за рубеж. В прошлом году соотношение было примерно 80% на 20%. Падение спроса среди екатеринбуржцев в Уральской ассоциации туризма объясняют отсутствием прямого международного авиасообщения из Кольцово, страхом заразиться коронавирусом и высокой стоимостью зарубежных туров.

«Спрос на встречу Нового года за границей спал, это стало дорого, а платежеспособность клиентов снизилась. Также в этом году нет таких новогодних направлений, как Таиланд, Вьетнам и Индия. На январские праздники бронировали Сочи и Турцию. Стоимость тура на пять ночей составляла 20–30 тыс. руб. на двоих»,— рассказала “Ъ-Урал” руководитель компании «Тур24.ру» Кристина Каменских.

«Большинство предпочло остаться дома. Основным направлением среди тех, кто решил выехать, стал Сочи. Популярность не спадает и в январе–феврале — в Красной Поляне практически все отели заняты. Были востребованы санатории Минеральных Вод и Урала, нагрузка в них была примерно 90%. Также спросом пользовалась Казань, чуть меньше Москва и Санкт-Петербург»,— рассказала директор туристической компании «Зима-лето» Ольга Гуляр.

Директор компании «Слетать.ру» Екатерина Аникина также отметила популярность города Сочи среди туристов. По ее словам, в этом зимнем сезоне по спросу у уральцев лидирует побережье Сочи, а не Красная Поляна. «Думаю, это сказывается кризис. Отели на побережье в зимний период по стоимости выходят намного дешевле, чем в горах»,— отметила она.

Средний чек за перелет туда-обратно по России составил 10,7 тыс. руб., на 18% меньше, чем год назад. Как отметили аналитики сервиса «Туту.ру», стоимость оформленных билетов в страны дальнего зарубежья изменилась незначительно, а билеты в Европу и страны ближнего зарубежья обходились покупателям в среднем на 29% и 52% дороже, чем год назад.

Среди более дорогих направлений спросом пользовались Куба и Танзания, отмечают в компании «Тур24.ру» и «Слетать.ру». Так, екатеринбуржцы приобретали туры на Кубу от 100 тыс. руб. на человека и в Танзанию от 80 тыс. руб.

«Многие туристы “проснулись” 30–31 декабря или 1 января и захотели приобрести тур в Турцию или в ОАЭ за сутки до вылета. Но в эти страны требуется сдать тест на COVID-19, а в праздники лаборатории Екатеринбурга не работали в полную силу, а лаборатории в аэропортах Москвы были загружены. Поэтому отдых таких туристов отложился»,— рассказала Екатерина Аникина.

Она напомнила, что практически во все страны требуется тест при въезде в страну, кроме Танзании, о. Занзибар и Черногории. Это значит, что в среднем российский турист плюсует к стоимости тура около 6 тыс. руб. за тесты на коронавирус — тест необходимо сдавать как перед отлетом, так и по возвращении в Россию.

Как отметил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, уверенного развития международного сообщения, чтобы оно стало массовым, не стоит ждать раньше конца первого полугодия. «Мы уверены, что летнему сезону быть, уже просчитываются программы, но он будет к календарному лету, а не к началу весенне-летней навигации»,— рассказал господин Мальцев.

Мария Игнатова