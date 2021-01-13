ЗАО «Роспечать» в Петербурге в ближайшее время будет окончательно ликвидировано

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил конкурсное производство в отношении ЗАО «Роспечать» (петербургская дочерняя компания АО «Агентство "Роспечать"»). Предприятие, являвшееся ранее крупным распространителем печатной продукции и владевшее более чем 200 киосков в городе, в ближайшее время будет ликвидировано и исключено из реестра юридических лиц.

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, иск о банкротстве петербургского ЗАО «Роспечать» в январе 2017 года подала головная компания АО «Агентство "Роспечать"». В декабре того же года петербургская «дочка» была признана банкротом, в отношении компании ввели процедуру конкурсного производства. За это время кредиторы предъявили ЗАО «Роспечать» требования на общую сумму более 82 млн рублей.

Отметим, что по данным «2ГИС», в Петербурге в настоящий момент еще действуют более 30 киосков «Роспечати». При этом в них теперь продается не столько пресса, сколько сувенирная продукция и игрушки.

Ранее «Ъ» писал, что в ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин расформировал федеральные агентства «Роспечать» и «Россвязь». Их функции были переданы в Минцифры, прежде курировавшее эти ведомства.