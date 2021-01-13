13 января, среда
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Москва стала мировым лидером по загруженности дорог в 2020 году

Москва и прилегающие к ней районы в 2020 году возглавили рейтинг городов по загруженности дорог Traffic Index, который составляет производитель устройств для автомобильной навигации TomTom.

«На фоне мировых городов, уровень транспортных потоков в Московской агломерации восстановился достаточно быстро ввиду того, что Москва, как административный, финансовый и транспортный центр страны, должна была поддерживать свою жизнедеятельность и производственную активность, поэтому даже введение удаленного режима работы зачастую охватывало только часть работников во многих организациях», — заявил вице-президент TomTom по вопросам дорожного движения Ральф-Петер Шефер.

Несмотря на то, что уровень перегрузок дорог в столице в 2020 году снизился на 5 процентных пунктов — с 59% в 2019 году до 54% в 2020-м — с шестого места в рейтинге Москва поднялась на первое. Как пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), в Москве количество автомобилей на дорогах выросло на 4%, на 155 тыс.

Топ-10 городов с максимальными пробками в 2020 году по версии Traffic Index:

  1. Москва (Россия) — 54% перегрузки дорог,
  2. Мумбаи (Индия) — 53%,
  3. Богота (Колумбия) — 53%,
  4. Манила (Филиппины) — 53%,
  5. Стамбул (Турция) — 51%,
  6. Бенгалуру (Индия) — 51%,
  7. Киев (Украина) — 51%,
  8. Нью-Дели (Индия) — 47%,
  9. Новосибирск (Россия) — 45%,
  10. Бангкок (Таиланд) — 44%.

Из российских городов в топ-100 рейтинга, включающего в себя 416 населенных пунктов со всего мира, также вошли Новосибирск (9-е место, рейтинг перегрузки дорог 45%), Санкт-Петербург (12-е место, 44%), Самара (20-е место, 41%), Екатеринбург (28-е место, 36%), Ростов-на-Дону (37-е место, 34%), Челябинск (46-е место, 31%), Омск (50-е место, 31%), Нижний Новгород (56-е место, 30%), Казань (64-е место, 29%) и Томск (70-е место, 28%).

Как подчеркнули в TomTom, в 2020 году составлять рейтинг было сложнее из-за того, что пандемия коронавируса повлияла на трафик во всех странах мира. При этом ограничительные меры, которые вводили власти, отличались даже не между странами, а между городами, что также оказало влияние на загруженность дорог.

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