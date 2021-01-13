Тихановская получила литовскую Премию свободы

Литовское правительство присудило Премию свободы лидеру оппозиции Светлане Тихановской и белорусскому народу, сообщается в Telegram-канале госпожи Тихановской. Денежный приз €5 тыс. госпожа Тихановская решила направить в Белоруссию семьям погибших мирных протестующих. Премию свободы в Литве с 2011 года ежегодно вручают «за заслуги перед свободой, демократией и правами человека» 13 января.

«Почему отважные литовцы 30 лет назад пожертвовали своей жизнью? И почему сейчас миллионы белорусов рискуют жизнью? Причина проста. Они осмелились идти к свободе. Режим думает, что, сокрушая нас своими машинами репрессий, они могут сокрушить наш дух свободы и наше достоинство. Этого не произошло в Литве и не произойдет в Беларуси. Дороги назад нет»,— выступила госпожа Тихановская в Сейме Литвы на вручении премии.

В октябре 2020 года белорусская оппозиция стала лауреатом премии академика Андрея Сахарова. В числе оппозиционеров тогда выделили госпожу Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало, Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского, Степана Путило и Николая Статкевича.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые протесты. Протестующие считают победителем выборов кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Через несколько дней после выборов она уехала в Литву.

О политическом кризисе в Белоруссии — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».