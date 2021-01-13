В Краснодарском крае производство тепличных овощей выросло на 20%

Тепличные хозяйства Краснодарского края в 2020 году вырастили 119 тыс. тонн овощей в закрытом грунте. Это почти на 20% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации региона.

Больше всего тепличных овощей по итогам года вырастили в Динском, Белореченском, Тимашевском, Красноармейском, Северском районах, а также в Краснодаре.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, в настоящее время в регионе работает 10 тепличных комплексов общей площадью 230 га.

«Их мощность позволяет круглогодично покрывать потребность региона в свежих овощах»,- отмечает он.

В целом, за последние шесть лет площадь тепличных хозяйств и производство овощей в защищенном грунте на Кубани выросли почти в два раза. Только в Северском и Тихорецком районах в 2020 году появилось два крупных комплекса общей площадью 30 га.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года в Краснодарском крае заключили первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Оно касается строительства тепличного комплекса «Зеленая линия» в Тихорецком районе, который принадлежит розничной сети «Магнит».

Объем инвестиций в проект составит 6,4 млрд руб. Мощность комплекса составит 38,4 тыс. т овощей в год. Его первая очередь уже построена, завершить строительство планируется к концу 2021 года.

Алексей Белянин