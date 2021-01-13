«Идем ли мы по пути контроля расходов?»

Усиленный контроль за оборотом наличных в России коснется только юридических лиц. Об этом сообщили в Центробанке. 10 января в стране начали действовать поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях клиентов на сумму свыше 600 тыс. руб. Под обязательный контроль также попадает снятие наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тыс. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Константина Максимова.

— И эксперты это подчеркивают, и сам ЦБ, что никаких революционных изменений не происходит. Эти дополнения касаются только механизмов и аспектов взаимодействия вовлеченных структур. Причем, если я правильно понимаю Центральный банк, то он хочет, чтобы нагрузка на банковскую сферу была несколько ниже, поскольку теперь сами компании будут это отслеживать. Как был порог 600 тыс. руб., так он и остается — вот эта пороговая сумма, когда финансовая разведка интересуется вашими перечислениями.

Есть, конечно, некоторые моменты, которые заставляют задуматься над тем, по какому пути может пойти регулятор и что нас с вами потенциально может ждать. Мне кажется, что если одним словом это описывать, то такое модное слово есть в финансовом сленге сейчас — комплаенс — или обоснование, оценка рисков. Куда это может завести? Понятно, сейчас модно строить экосистемы, и мы видим с вами, что коммерческие банки, пусть это будут банки с государственным участием, неважно, активно этим занимаются. И, кстати, не только банки строят эти экосистемы. Это использование больших объемов данных, Big Data.

На этом фоне вы лучше знаете, как нам говорят, своего клиента, а на самом деле группы клиентов, потому что индивидуальные граждане мало кого будут интересовать с точки зрения продаж, какого-то использования информации. Соответственно, коммерческие банки сейчас, могут, если все пойдет по такому пути, воспользоваться базой Центрального банка о предприятиях. И она может стать доступной банкам, позволит им лучше оценивать риск для начала у юридических лиц. Потом, я думаю, это может распространяться и на физических лиц.

Пока это касается только юридических лиц. Если мы попробуем немножко заглянуть вперед, что у нас еще может быть? Почтовые переводы и списания, снятия средств со счетов мобильных операторов, наверное, это тоже может быть некое новшество. Идем ли мы по пути контроля расходов? На мой взгляд, да. Когда мы придем к этому контролю расходов — вопрос. Наверное, это очень длинный путь. Но тренд этот есть, и он, конечно, отслеживается. Я считаю, что ЦБ, в общем, действует прям в правильном временном отрезке. Снижение наличного оборота? Ага, понятно. Россияне, граждане, организации с этим сталкиваются? Сталкиваются. Пожалуйста — мы тоже держим руку на пульсе, снижается наличный оборот, пожалуйста — мы будем больше контролировать то, что касается сферы не наличного оборота. Так что ЦБ, подчеркивая отсутствие революционных шагов, в общем-то, говорит, что не надо паниковать, все здесь в рамках закона, и это просто-напросто какие-то мелкие поправки.