Губернатор отчитал руководство Пермского района

Сегодня на заседании краевого правительства обсуждались итоги новогодних праздников на территории региона — проведенные мероприятия, а также уборка снега, вывоз мусора и произошедшие ЧП. Как сообщил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, одним из муниципалитетов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация, стал Пермский район.

Глава региона Дмитрий Махонин обратил внимание, что в территории много проблем, помимо сложностей обеспечения безопасности в праздничные дни, — задержка получения экспертизы газопровода в деревне Косимово, из-за чего край не исполнил комплексную программу развития сельских территорий, проблемы с реализаций программы «Комфортная городская среда», много жалоб на портале «Управляем вместе» по поводу уборки дорог.

Губернатор отметил, что это Пермский район — стратегически важная территория и поручил исполняющему обязанности главы района Владимиру Ваганову взять ситуацию на личный контроль.

«Я бы хотел, чтобы именно вы как исполняющий обязанности управляли территорией. Чтобы не тень отца Гамлета или призрак оперы ходил по территории муниципалитета, а именно вы занимались. И депутатам района, которые вместо того, чтобы заниматься проблемами территории, занимаются политиканством, огромный привет с пожеланием усилить работу на благо жителей, а не на благо политических процессов», — заявил Дмитрий Махонин.

Напомним, в сентябре прошлого года Александр Кузнецов, возглавлявший Пермский район с 2000 года, досрочно покинул пост. Исполняющим обязанности руководителя территории был назначен Владимир Ваганов. Конкурс по отбору кандидатов на пост нового главы района назначен на 10 февраля, документы от кандидатов принимаются до 19 января.

Это будет уже вторая попытка выбрать главу района после отставки господина Кузнецова. Первый конкурс проводился по типовому положению и был признан несостоявшимся, так как ни один из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, не был одобрен земским собранием.

В ноябре депутаты земского собрания приняли новую редакцию положения, отличающуюся от рекомендованной администрацией губернатора. Согласно ей, председатель комиссии по отбору главы избирается не из состава назначенцев главы региона, а из представителей земского собрания. Кроме того, комиссии разрешено собираться, не дожидаясь утверждения полного состава и фактически принимать решения без участия представителей краевых властей. Власти региона обратились в прокуратуру с требованием проверить законность нового положения о конкурсе. Надзорный орган пришел к выводу, что документ законодательство не нарушает.