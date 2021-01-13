Обыски проходят в Красноярской краевой больнице и стройкомпании «Сибиряк»

В Красноярской краевой больнице оперативники проводят обыски в кабинете главного врача, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Кроме того, обыски проходят в офисе строительной фирмы «Сибиряк». Как уточняется, следственные мероприятия связаны с делом о поставках медоборудования в краевую больницу.

В 2018 году УСК «Сибиряк» стало подрядчиком по договору на строительно-монтажные и пусконаладочные работы КГБУЗ «Краевая клиническая больница», а также на поставку оборудования. Работы финансировались за счет средств из федерального и краевого бюджетов.

По информации сайта медчреждения, руководит КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» Егор Корчагин.

Екатерина Лукашевич