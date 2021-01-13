Мексика намерена зарегистрировать «Спутник V» в ускоренном режиме

Власти Мексики на этой неделе ожидают резолюцию местного Агентства по надзору за здоровьем (Cofepris) об экстренном использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил замминистра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль. Ранее стало известно о предварительных договоренностях страны с Россией о поставке 24 млн доз вакцины.

«Вероятнее всего, это (разрешение экстренного использования "Спутника V".— “Ъ”) произойдет уже на этой неделе»,— сказал господин Лопес-Гателль на пресс-конференции, запись которой опубликована в Twitter (перевод по «РИА Новости»).

Ранее Мексика одобрила использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфорда. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране сначала пандемии зарегистрировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 135,7 тыс. человек.

Первой из стран Латинской Америки российскую вакцину Центра имени Гамалеи зарегистрировала Аргентина. Помимо нее это сделали в Боливии, Сербии, Алжире и Палестине. Во всех странах применялся ускоренный режим регистрации без проведения собственных клинических испытаний.

О вакцинации в странах ЕС — в материале “Ъ” «Краеукольный вопрос Европы».