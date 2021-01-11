Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Палестина первой из государств на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Препарат зарегистрирован по ускоренной процедуре без проведения собственных клинических испытаний.

«Высокие качество и эффективность вакцины "Спутник V" вызывают растущий интерес к ней со стороны все большего числа стран,— сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.— Это приводит к расширению географии ее регистрации, поставок и производства. Мы рады, что следом за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой "Спутник V" будет представлен и на Ближнем Востоке».

По последним данным, с начала пандемии в Палестине коронавирусом заразились 147 400 человек. Умерли 1604.

Ранее в ускоренном режиме вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире. Другое ближневосточное государство — Саудовская Аравия — в декабре разрешило применение американской вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.

Вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи, в России ее официально зарегистрировали 11 августа. Помимо нее в РФ зарегистрирована вторая вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор». В начале декабря она была введена в гражданский оборот.

О вакцинации против коронавируса в мире — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».