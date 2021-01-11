Алжир первым в Африке зарегистрировал «Спутник V»

Вакцина от коронавируса COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в Алжире, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Алжир стала первой из африканских стран, зарегистрповаваших российскую вакцину.

«Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало "Спутник V" 10 января»,— говорится в сообщении РФПИ, финансирующего производство вакцины.

РФПИ уточнил, что регистрация прошла по ускоренной процедуре. Ранее в рамках аналогичной процедуры российская вакцина была зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии.

О датах начала вакцинации в Алжире, пресс-служба фонда не уточнила. Ранее РФПИ сообщил, что российской вакциной привились более 1,5 млн человек.

Всего коронавирусом, по последним данным, заразились более 90 млн человек. Более 1,9 млн заразившихся умерло. Массовая вакцинация от вируса началась в мире во второй половине декабря.

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