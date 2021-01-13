Президент РАН предложил оценивать губернаторов по научному прогрессу региона

Совету федерации при оценке работы глав регионов стоит учитывать в том числе показатели, связанные с наукой, образованием и модернизации, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Он предложил включить оценку этих параметров в методику расчета эффективности губернаторов

Господин Сергеев отметил, что в числе ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов есть процент освоения бюджета, присутствие губернатора в СМИ и другие. «Но среди них нет ни науки, ни образования, ни внедрения новых технологий. А ведь влияние губернатора на эти сферы в регионе может быть очень серьезным. Почему бы не внести эти показатели в список KPI?» — сказал он в интервью «Российской газете».

Говоря о том, что РАН ожидает от Госдумы, господин Сергеев заявил, что считает необходимым законодательно закрепить юридический статус РАН как «государственной академии». Таким образом, по словам президента РАН, академия могу бы получить надведомственные полномочия «и по экспертизе, и по научному руководству, и по внесению предложений в сфере государственной научно-технической политики».

Об изменениях KPI глав регионов — в материале “Ъ” «Губернаторов переоценят».