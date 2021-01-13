97,9 пункта составило в 2020 году значение мирового индекса цен на продовольствие, который рассчитывает ФАО — продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (за 100 пунктов взято среднее значение 2014–2016 годов). За 2020-й показатель вырос на 3,1% — до трехлетнего максимума. Однако при этом его значение все еще на 25% ниже исторического пика 2011 года в 131,9 пункта (после 2014-го произошел заметный спад цен). В декабре 2020 года показатель увеличился до 107,5 пункта. Самый резкий рост цен за год произошел по растительным маслам и крупам, тогда как средняя стоимость мяса и молочной продукции снизилась, а цена на сахар осталась почти неизмененной.