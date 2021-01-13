Реабилитацию обошли компенсацией

Мосгорсуд (МГС) направил на новое рассмотрение заявление о возмещении вреда в связи с реабилитацией, поданное бывшей совладелицей продюсерской кинокомпании ООО «Мейджор фильм» Людмилой Вебер. В октябре 2018 года присяжные Басманного суда Москвы оправдали предпринимательницу по делу о покушении на организацию убийства ее делового партнера, совладельца ООО Дениса Филюкова. Следствие считало, что женщина решилась на это преступление из-за финансовых разногласий. В результате оправданная решила взыскать с государства примерно 5,45 млн руб.— компенсировать моральный ущерб, а также неполученную зарплату и упущенную выгоду за два года и семь месяцев, проведенных в СИЗО. Райсуд ей в этом дважды отказал, но защите удалось в МГС добиться нового рассмотрения этого вопроса.

История с попыткой убийства продюсера Дениса Филюкова в свое время наделала немало шума в кинематографических кругах. Как уже сообщал “Ъ”, ООО «Мейджор фильм» было создано в 2005 году для производства независимых авторских художественных и документальных фильмов, а также телевизионных спецпроектов. Кроме Людмилы Вебер учредителями ООО выступили ее знакомый продюсер Денис Филюков и супруга последнего. Компания успела выпустить несколько документальных фильмов, в том числе удостоившихся премий на кинофестивалях, однако к 2015 году у создателей ООО появились финансовые претензии друг к другу.

По данным СКР, на этом этапе господин Филюков стал обвинять Людмилу Вебер в том, что она потратила на лечение родителей 2,5 млн руб. из средств компании. Женщина это отрицала, но ее партнер продолжал настаивать на возвращении долга. Тогда госпожа Вебер рассказала о своих бедах приятелю Валерию Кальниченко, периодически сотрудничавшему с «Мейджор фильм». Во время их разговора в декабре 2015 года женщина, по версии следствия, и попросила знакомого организовать убийство делового партнера, на что Валерий Кальниченко дал согласие.

Подыскав для исполнения преступления уроженцев Воркуты отца и сына Сергея и Алексея Калинкиных, Кальниченко, по материалам дела, пообещал им за убийство 2 млн руб. Те, впрочем, не желая выполнять заказ собственноручно, обратились к знакомому из уголовной среды. А последний обратился с заявлением о подготовке убийства в правоохранительные органы. В феврале 2016 года Людмилу Вебер, Валерия Кальниченко и Калинкиных задержали, обвинив в подготовке покушения на убийство по найму (ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд отправил всех четверых в СИЗО, где Людмила Вебер и ее подельники провели в общей сложности два года и семь месяцев.

Однако в октябре 2018 года присяжные Басманного суда Москвы оправдали женщину, посчитав ее непричастной к преступлению. На это решение повлияли многочисленные нарушения УПК, допущенные в ходе предварительного следствия, а также нестыковки в деле. Как рассказал “Ъ” адвокат госпожи Вебер Марк Каверзин, следствие считало, что после убийства Дениса Филюкова его подзащитная якобы планировала завладеть долей партнера в ООО. «Но этот мотив оказался совершенно несостоятельным,— отметил господин Каверзин,— поскольку в уставе общества было четко прописано, что в случае смерти кого-то из учредителей доля погибшего в соответствии с законом переходит к наследникам. Да и владеть-то в ООО было нечем: уставный капитал общества составлял всего 10 тыс. руб., а из имущества было лишь оборудование для съемки. При этом за фирмой числились долги».

Стоит отметить, что, оправдав госпожу Вебер, присяжные сочли, что организатором покушения мог выступить ее приятель Кальниченко, который решил угодить женщине. В результате Кальниченко и Калинкиных суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима каждого, а госпожу Вебер отпустил на свободу.

Оправданная предпринимательница, серьезно подпортившая здоровье в СИЗО, решила взыскать с государства компенсацию за причиненный ей незаконным преследованием моральный и материальный вред. «После того как приговор вступил в законную силу, мы запросили справки из мест, где работала Людмила Вебер,— пояснил “Ъ” адвокат Каверзин.— В частности, в ООО "Мейджор фильм" и "Союзмультфильме", с которым она сотрудничала. В результате определили, что за два года и семь месяцев ее доход мог составить не менее 2,5 млн руб.». Адвокат и его подзащитная обратились с соответствующим заявлением в Басманный суд Москвы, но получили отказ. Мосгорсуд вернул дело на новое рассмотрение, но и во второй раз результат оказался тем же.

Адвокат вновь обжаловал решение райсуда. В МГС он предъявил судьям договоры, заключенные доверительницей до задержания в 2016 году, а также расчеты доходов, которые могли быть ею получены. При этом адвокат сослался на решения Верховного и Конституционного судов РФ, в которых прямо указывалось, что возмещение вреда реабилитированным гражданам предполагает не только компенсацию за причиненный моральный и материальный вред (неполученную зарплату), но и «возмещение иных убытков, включая упущенную выгоду». Решение Басманного суда адвокат назвал незаконным. Дело в том, что оно было оглашено в отсутствие заявительницы и ее адвоката. «Тогда поступило ложное сообщение о минировании здания суда, и нас всех вывели из зала. А на оглашение решения просто не пригласили»,— сообщил адвокат.

В итоге Мосгорсуд вновь вернул заявление Людмилы Вебер на новое рассмотрение в Басманный суд. «Мы надеемся, что на этот раз там прислушаются к нашим доводам и райсуд удовлетворит иск Людмилы Вебер о выплате компенсации,— выразил надежду господин Каверзин.— Потому что лишь это решение будет являться законным».

Алексей Соковнин