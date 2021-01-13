Пулково сложило крылья Пассажиропоток аэропорта сократился почти вдвое за прошедший год, но оператор надеется на рост показателей в 2021 году на 30%

За прошедший год, когда международное сообщение со многими странами было прекращено, аэропорт Пулково, по предварительным данным, обслужил 11 млн человек, что сопоставимо с показателями 2012 года. В операторе воздушной гавани ожидают, что в случае открытия границ в 2021 году трафик восстановится до уровня 2014 года — 14,3 млн человек. Падение операционных показателей, очевидно, отразилось на выручке управляющей компании, отмечают эксперты. Это, в свою очередь, может повлиять на пересмотр сроков расширения аэровокзального комплекса и размер выплаты по концессионному соглашению в бюджет Петербурга.

В 2019 году аэропорт обслужил рекордные 19,6 млн пассажиров. Раннее сообщалось, что аэропорт ожидает рост пассажиропотока в 2020 году на уровне 7%. Операционные показатели за прошедший год и прогноз на 2021 год сообщили “Ъ” в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта). Финансовые результаты деятельности там не раскрывают.

В настоящее время Пулково принимает несколько международных рейсов: из Турции, Великобритании, Танзании и Швейцарии. Во время новогодних каникул были выполнены рейсы в Германию и Францию, на Кипр. Однако эти поездки разрешены только гражданам стран ЕС, их ближайшим родственникам или пассажирам, имеющим вид на жительство.

В первую неделю января аэропорт Пулково планировал обслужить 350 тыс. пассажиров, это более чем в два раза меньше показателей 2019 года. Наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями в начале 2021 года стали Москва, Калининград, Сочи, Симферополь, Краснодар, Мурманск, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск, Уфа, Самара и Казань. Среди международных рейсов лидером является Стамбул.

Пулково построено по концессии. Стоимость первой очереди строительства составила €1,2 млрд. По соглашению о ГЧП, оператор будет управлять аэропортом до 2039 года, к этому моменту пропускная способность гавани должна составить 35 млн человек. В 2017–2018 годах Пулково приблизилось к пороговому значению пропускной способности существующего терминала, в связи с чем обсуждается строительство новой очереди.

Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading Limited принадлежат «ВТБ Капитал» (25,01%), немецкой Fraport AG (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).

В конце 2019 года глава банка ВТБ Андрей Костин сообщал, что в Пулково могут построить новый терминал за €400 млн. Речь идет о строительстве терминала рядом с существующим, уточняли тогда в ВТБ. По словам господина Костина, терминал, скорее всего, расположится на месте старого здания с башнями. Впрочем, к обсуждению второй очереди строительства Пулково правительство Петербурга и ВВСС вернутся не раньше первой половины 2021 года (см. “Ъ” от 05.11.2020).

В прошедшем году аэропорт Пулково получил существенное преимущество для наращивания пассажиропотока — режим седьмой свободы воздуха. Он позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации (например, ирландская авиакомпания сможет летать из Петербурга в Париж). Это, по заявлениям управляющей компании, могло бы привлечь в Петербург новые иностранные авиакомпании, в том числе лоукостеров. Однако из-за пандемии аэропорт не смог ощутить эффект от либерализации авиасообщения. О расширении маршрутной сети из второго города в России ранее заявлял венгерский перевозчик Wizz Air, однако из-за мирового локдауна он отложил планы. Вчера в Пулково сообщили, что продолжают переговоры с перевозчиками об открытии новых направлений в рамках седьмой свободы. Один из них — ирландский лоукостер Ryanair.

Операционные показатели Пулково, очевидно, повлияют не только на инвестпрограмму оператора, но и на выручку ВВСС, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «В рамках соглашения ГЧП платежи концессионера городу зависят от объема выручки, поэтому падение выручки означает и снижение объемов платежей. Понятно, что в целом оператор аэропорта получил серьезный провал по выручке, притом что гораздо меньшими темпами снижались расходы, так как большая их часть — постоянные траты»,— отмечает он. Источник “Ъ”, близкий к Смольному, не исключает, что ВВСС может быть предоставлена отсрочка.

В 2018 году управляющая компания выплатила более 2,2 млрд рублей в бюджет города в качестве концессионного платежа, сообщал “Ъ” экс-глава ВВСС Владимир Якушев. Он пояснял, что ставка составляет около 11% от выручки. В 2020–2021 году показатели пассажиропотока аэропорта могут повторить значения 2012 и 2014 годов, тогда выручка, согласно данным оператора, составляла 7,4 млрд рублей и 12,2 млрд рублей соответсвенно.

Известно, что для любого аэропорта самые выгодные партнеры — это иностранные авиакомпании, потому что ставки сборов для них выше, чем для российских, продолжает господин Пантелеев. «У меня нет сомнений, что, если открытое небо будет реализовано в весомом масштабе, Пулково сможет увеличить пассажиропоток на международных направлениях. Для аэропорта это будет подпиткой финансовых показателей. Кроме этого, стимул для роста получит внутреннее авиасообщение: до Петербурга пассажир может недорого добраться российскими авиакомпаниями, а дальше продолжить путешествие на линиях зарубежных перевозчиков»,— заключает он.

Яна Войцеховская