Историк хочет пересчета

Адвокаты бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) историка Олега Соколова обжаловали приговор по делу об убийстве и расчленении сожительницы ученого Анастасии Ещенко. Сторона защиты не согласилась с назначенными двенадцатью годами и шестью месяцами колонии строгого режима и просит городской суд еще раз изучить все приводимые в ходе заседаний доводы, заново оценив перечень смягчающих обстоятельств. Основное из них — это якобы имевшая место аморальность поведения потерпевшей, которой Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга в действиях Анастасии Ещенко не усмотрел.

Апелляционная жалоба на приговор направлена в городской суд Санкт-Петербурга. Как сообщил “Ъ” адвокат Олега Соколова Александр Торгашев, в ней защита ссылается на те же аргументы, что были выдвинуты в прениях в ходе процесса. «Пока мы не ознакомились со всеми протоколами судебных заседаний, возможно, после этого будут какие-либо уточнения и дополнения»,— сказал “Ъ” господин Торгашев. Тогда адвокаты Олега Соколова просили учесть в качестве смягчающих семь обстоятельств, в том числе раскаяние, наличие малолетних детей, состояние здоровья, активное способствование раскрытию преступления, нахождение Олега Соколова в длительной психотравмирующей ситуации и аморальность поведения потерпевшей.

На последнем пункте адвокат Сергей Лукьянов останавливался особенно подробно и видел в нем основной предмет состязательности: «Правосудие в этом процессе будет состоять в том, чтобы признать, что поведение потерпевшей, как бы это ни было неприятно стороне обвинения, было аморальным, противоправным, повлияло на действия Соколова и явилось поводом для совершения преступления»,— утверждал в ходе прений защитник. Суд с ним не согласился: в приговоре сказано, что психотравмирующая ситуация действительно была, но только из-за скандалов с оппонентом Евгением Понасенковым, а Анастасия Ещенко, напротив, всегда поддерживала Олега Соколова в таких конфликтах.

В приговоре судья Юлия Максименко в качестве смягчающих обстоятельств отметила наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию преступления, совершение преступления впервые, частичное признание в убийстве и полное — в хранении оружия, принесенные потерпевшей стороне извинения, хронические заболевания, длительную психотравмирующую ситуацию, положительные характеристики, вклад в науку и реконструкторское движение, наличие престарелых родителей, для которых Олег Соколов единственный сын. В качестве отягчающих обстоятельств суд назвал использование оружия и боеприпасов.

В апелляционной жалобе конкретный срок адвокаты не называют.

Потерпевшая сторона приговор обжаловать не будет, о чем их представитель адвокат Александра Бакшеева заявила журналистам сразу после оглашения приговора.

Напомним, 25 декабря Октябрьский районный суд приговорил историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве своей сожительницы и аспирантки того же университета Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Олег Соколов убил свою сожительницу 8 ноября 2019 года в период с 2:36 до 3:00 «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности». После этого он расчленил труп и вечером того же дня начал по частям выкидывать его в Мойку. Во время одной из ходок Олег Соколов сам упал в реку, а проезжавший мимо таксист вызвал спасателей. При историке нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а у него дома — голову Анастасии Ещенко.

Марина Царева