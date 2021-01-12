Лукашенко готов к диалогу с оппозицией, «но не с предателями»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией, «но не с предателями». Обсуждать белорусские власти готовы любые вопрос, включая изменения Конституции и будущее страны, добавил он. Также Белоруссия готова организовать чемпионат мира по хоккею «хоть завтра», добавил президент.

«Я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху: мы готовы к проведению любых международных (в том числе культурных) спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил "международникам", что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого еще немало предстоит сделать»,— сказал господин Лукашенко на церемонии вручения премий «За духовное возрождение» (цитата по БелТА).

Президент Белоруссии заявил о необходимости белорусов доказывать, что они «зовутся людьми» и у них есть своя страна. «Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но не перед кем мы на колени не встанем!» — отметил он.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. 12 августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил изданию Ilta-Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Белоруссии. Кроме того, латвийские СМИ ссылкой на премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша сообщили, что Латвия может отказаться от совместного с Белоруссией проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году из-за жестокого подавления протестов против итогов президентских выборов. Однако позже Латвийская федерация хоккея сообщила, что пока не рассматривает вопрос об отмене проведения чемпионата мира совместно с Белоруссией, а СМИ неверно передали слова господина Кариньша.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые протесты. Протестующие считают победителем выборов кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

О политическом кризисе в стране — в материале “Ъ” «Властелин. Конец».