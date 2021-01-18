С новым МРОТом!

Новогодний подарок от правительства — в одночасье, прямо под бой курантов, были увеличены МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и прожиточный минимум (ПМ). «Огонек» разбирался, что стоит за аттракционом невиданной щедрости.

Александр Трушин

Стремительность повышения благосостояния граждан не может не приводить в восхищение. 12 ноября минувшего года замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов представил в Госдуме законопроект о новой методике расчета МРОТ и ПМ. До сих пор эти величины рассчитывались от потребительской корзины, теперь же предлагалось танцевать от медианной зарплаты (МЗ). Поясним — это величина, разделяющая на две равные половины количество тех, кто получает бОльшую зарплату, и тех, кто получает меньшую.15 декабря законопроект утвердили во втором чтении,16 декабря приняли окончательно, а 29-го этот закон 473-ФЗ уже подписал президент. Никаких обсуждений этого важнейшего документа, определяющего всю социально-экономическую политику, не было. Просто взяли и записали, что прожиточный минимум (ПМ) должен составлять 44,2 процента от медианного дохода. А минимальный размер оплаты труда (МРОТ), рассчитываемый как 42 процента от медианной зарплаты, будет теперь равен 12 792 рублям. Уточним — до конца 2020 года МРОТ равнялся 12 300 рублей. Богатеем, однако!

И правительство уже через день, прямо под звон курантов, приняло постановление № 2406, в котором были определены размеры ПМ на душу населения с 1 января 2021 года — 11 653 рубля (до конца 2020-го — 11 468 рублей), для трудоспособных граждан — 12 702 рубля (было 12 392 рубля), для пенсионеров — 10 022 рубля (вместо 9422 рублей) и для детей 11 303 рубля (вместо 11 423 рублей). Как говорят эксперты «Огонька», эти показатели ПМ и МРОТ в течение пяти лет будут лежать в основе расчета заработных плат всех работников всех отраслей (включая школьных учителей — см. «Считать от МРОТ», «Огонек» № 51 за 2020 год), пенсий, социальных пособий и государственных выплат населению.

Потерянная корзина

Многие экономисты давно говорили о том, что необходимо пересмотреть расчеты ПМ и МРОТ по потребительской корзине. Сказать точнее, мнения были разные — от полного перехода к медианной зарплате до сочетания медианы с расходами населения (см., например, «Корзина неутешительная», «Огонек» № 4 за 2020 год). Андрей Покида, директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, отмечал тогда в интервью «Огоньку», что «отсчет бедности идет от уровня не просто плохой жизни, а самой плохой. И именно этот уровень выживания определяет сегодня социальную политику государства». Другие эксперты говорили, что потребительская корзина не учитывает реальные расходы на оплату услуг монополий («Газпром», ЖКХ, транспорт, связь и др.). Ведь люди не могут выбрать других поставщиков и соглашаются на устанавливаемые монополистами цены. Георгий Клейнер, член-корреспондент РАН, говорил, что «для улучшения экономического положения нашей страны и повышения уровня жизни людей стоимость потребительской корзины и минимальный размер оплаты труда могут быть взаимно увязаны, но эта связь не должна быть жесткой» — ПМ и МРОТ должны быть процентов на 20 выше стоимости корзины.

Поводом для той публикации в «Огоньке» было показанное по ТВ обращение группы граждан к президенту с просьбой «добавить мяса и рыбы в потребительскую корзину». Президент согласился. Правда, теперь мясо и рыбу добавлять просто некуда — и года не прошло, а корзины c дорожающими продуктами в методике расчета больше нет. Ее заменили на медианную зарплату.

Владимир Осипов, профессор МГИМО, отмечает:

— Медианная зарплата как инструмент управления рынком труда используется во многих странах. Этот метод действительно хорошо себя зарекомендовал, потому что, в отличие от, например, средней зарплаты, показывает реальный уровень благосостояния населения. Но есть много вопросов, в частности, как будет рассчитываться медианная зарплата, какие данные для этого будут собраны и аккумулированы. Потому что известно любимое занятие исполнительных органов власти в последнее время — это игра со статистическими данными. Вроде бы все показатели растут, а качество жизни людей ухудшается.

Вот и замминистра труда Андрей Пудов тоже говорил о «прогрессивности новой методики расчетов и ее соответствии стандартам развитых стран». При всей нелюбви к Западу у нас часто ссылаются на зарубежные стандарты и даже их используют, но получается «как всегда».

Итак, медианная зарплата — это величина, которая делит всех работающих на две равные части: у одной половины зарплаты выше, у другой — ниже. В сентябре 2020 года Росстат посчитал, что медианная зарплата в России составляла 35 тысяч рублей. Но уже в октябре на заседании Общественного совета Минтруда назвали другую цифру медианной зарплаты (причем со ссылкой на тот же Росстат) — 30 457 рублей. Правда, была сделана оговорка, что Росстат провел некое «экспериментальное исследование» и в результате получил такую цифру. Она и вошла в закон 473-ФЗ, и из нее был выведен МРОТ 12 792 рубля.

Правильно ли вывели? На первый взгляд вопрос нелепый — закон как-никак. Но сомнения все же остаются: уже в постановлении правительства № 2406, принятом вслед закону, цифры «не бьются». Ведь если ПМ составляет 44,2 процента от медианной зарплаты 30 457 рублей, то должно получиться 13 461 рубль 99 копеек, а вовсе не 11 653, как было объявлено. Это ж насколько придется увеличить все зарплаты, пенсии и пособия, чтобы обеспечить такой рост доходов! Увеличивать пришлось бы, потому что МРОТ не может быть меньше ПМ. Так предусмотрено тем же самым законом.

Чтобы цифры «бились», получается, посчитать надо по-другому. Как? Да очень просто: если 11 653 рубля — это 44,2 процента, то 100 процентов — это 26 365 рублей. А вовсе не 30 457. И если немного погуглить, найдем, что именно такую сумму среднедушевого медианного дохода Росстат показывал в 2019 году. И именно эта основа расчета всех зарплат, пенсий и пособий сохранится на весь 2021 год.

Почему в законе указана одна медианная зарплата, а правительство рассчитывало от другой — ни один эксперт «Огонька» объяснить не смог. Зато все отметили: до сих пор ПМ и МРОТ у нас рассчитывались поквартально с учетом инфляции, а теперь расчеты будут производиться один раз в год, и установленные проценты — 42 (МРОТ) и 44,2 (ПМ) — останутся на пять лет. Даже несмотря на скачки инфляции и другие пертурбации экономической жизни.

Западная методичка

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также эксперты «Огонька» не смогли объяснить установленные законом уровни ПМ и МРОТ от медианной зарплаты — 44,2 и 42 процента. Почему именно эти цифры и чем они обоснованы?

В Европе, которую мы сейчас берем за образец, доход 40 процентов на человека от медианы считается уровнем абсолютной бедности.

В очень небогатых странах МРОТ установлен такой: в Словакии, например,— 50 процентов, в Литве — 55, в Португалии — 67 процентов. У нас МРОТ получается, во-первых, намного ниже, а во-вторых, нам придется с таким уровнем прожить еще пять лет.

Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ, считает, что методика расчета ПМ и МРОТ по медианной зарплате в целом более эффективна, чем по потребительской корзине. Но при этом надо решить главный вопрос — какие задачи мы собираемся решать, меняя методику:

— Вопрос даже не в процентах. Мы не очень понимаем, что означает уровень медианной зарплаты в нашей стране. Это же не чисто арифметическое отсечение тех, кто получает больше, от тех, кто имеет меньше. Понятие медианной зарплаты несет важную социальную нагрузку. Что она означает в нашем случае? Это уровень выживания домохозяйств? Или уровень развития? В развитых экономиках уровень заработной платы высокий, потому что он отражает действительную стоимость рабочей силы. И человек, получающий медианную зарплату, может иметь нормальное качественное питание, хорошую одежду, возможность арендовать, а в перспективе и купить достойное жилье. И в результате на Западе домохозяйства являются экономически самостоятельным звеном, потому что не зависят от государственных пособий.

У нас социальные выплаты для выживания людей имеют очень большое значение. Поэтому прямые сравнения России с развитыми странами просто невозможны, говорит эксперт. Потому-то нам и нельзя брать западную методику в чистом виде. И в любом случае к ней следовало бы добавить смешанные расчеты. Например, учитывать показатели реальных расходов семей на ЖКХ, транспорт и связь (которые, напомним, и в потребительской корзине не учитывались). Здесь должен работать другой механизм. Например, надо бы определить коэффициенты нагрузки на домохозяйства, связанные с потреблением услуг госмонополий. Ведь люди жалуются, говорит Александр Сафонов, что при доходе в 10 тысяч рублей половину человек должен отдавать за коммуналку. На Западе, если ты не можешь оплатить квартиру, переселяйся в вагончик. И так нередко бывает, бедность есть во всех странах. Но у нас в вагончике жить нельзя — будешь бомж со всеми вытекающими последствиями…

Двое из ларца

Между тем соблазн «нетрудных решений» велик: если изменить методику, начать считать как-то по-другому, то (пусть хотя бы на бумаге) не останется у нас бедных и все проблемы решатся сами собой. Да и совсем не просто отчитываться о социальном благополучии, если не менять методик расчета.

Во II квартале 2020 года ПМ вырос на 625 рублей к I кварталу. Это 5,76 процента. Рост просто запредельный. Причем в разгар ковидной пандемии. А может, она этому способствовала — никто не знает. И как быть? А просто: в III и IV кварталах Минтруд не определял этот показатель вообще. А после последних расчетных коррекций в 2021 году рост ПМ составит всего 185 рублей по сравнению со II кварталом прошлого года: прирост на 1,6 процента — совсем другое дело. Дело в том, что ПМ и МРОТ — как мультяшные двое из ларца, близнецы-братья. Правительство говорит «ПМ», а подразумевает «МРОТ». И второго от первого далеко не отпустит. В 2017 году внесли даже поправку в Трудовой кодекс: МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума.

А может ли быть больше? Эксперты уверяют: надежды на то, что МРОТ, взяв курс на медианную зарплату, вырвется, наконец, вперед — иллюзорны.

— Конечно, МРОТ должен стремиться к более высоким процентам от медианной зарплаты, и это должно быть приоритетом социальной политики,— говорит Владимир Осипов.— Но надо учитывать особенность нашей сервисно-сырьевой экономики. В ней очень велика доля зарплаты в себестоимости продукции — около 40 процентов. И наши работодатели никогда не пойдут на увеличение зарплат, потому что это сделает продукцию неконкурентоспособной. Мы уже давно исчерпали возможности роста экономики за счет дешевого труда. Поэтому цифра МРОТ в 42 процента от медианной зарплаты — это некий компромисс, закрепленный в законе.

Компромисс, отметим, скорее печальный: если говорить о том, какая же социальная концепция заложена в понятие «медианной зарплаты», придется признать — это уровень бедности.