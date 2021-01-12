«Калашников» и ИМЗ получили гранты в 169 млн рублей на цифровизацию производства

Концерн «Калашников» и АО «Ижевский механический завод» (ИМЗ) заняли 1 и 3 места в конкурсе Российского фонда развития IT по внедрению отечественных IT-решений. Предприятия получили гранты в 92 млн руб. и 77 млн руб. на проекты цифровизации производства в 2021-2022 годах, сообщает пресс-служба концерна.

ИМЗ представил на конкурсе проект «Внедрение модульной интеллектуальной системы стратегического и операционного управления конверсионным производством». «Калашников» заявил программу «Внедрение системы оперативного планирования производства с пооперационным учетом и системы диспетчеризации на основе «сквозных» цифровых технологий».

«Решение грантового комитета подтвердило статус предприятий ГК "Калашников" среди лидеров отрасли по уровню цифровизации. Это заслуженно высокая оценка работы команды профессионалов в области финансово-экономический и бухгалтерской деятельности, корпоративного и стратегического развития, IT-технологий, а также управляющих директоров ижевских площадок»,— отметил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.