В Ярославской области будут выращивать форель и белугу

В городе Переславле-Залесском Ярославской области запланировано строительство аквакультурного комплекса по выращиванию форели и белуги, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. Запустить в работу новое предприятие планируется уже в 2021 году. В его создание московская компания «Морской базис» вложит 400 млн руб.

По словам генерального директора АО «Морской базис» Николая Пучкова, в комплексе будет четыре цеха. Строительство каждого из ни займет около трех месяцев.

«Каждый цех рассчитан на получение до 100 т товарной рыбы, которая будет выращиваться здесь в установке замкнутого водоснабжения, а мальки будут поставляться в Ярославскую область из-за границы»,– рассказал господин Пучков, отметив, что первая партия товарной рыбы будет получена в 2022 году.

По словам заместителя председателя регионального правительства Валерия Холодова, развитие товарного рыбоводства является одной из основных задач по развитию областного рыбохозяйственного комплекса.

«Сегодня по этому направлению в регионе работает три предприятия, в которых выращивается радужная форель, балтийский сиг, клариевый сом и осетровые виды рыб. Теперь начнут выращивать еще и белугу»,– отметил господин Холодов.

В департаменте уточнили, что в 2022 году в Ярославской области запланировано увеличение производства товарной рыбы в 1,6 раза. В рыбохозяйственный комплекс региона планируется вложить 1,3 млрд руб. долгосрочных инвестиций.

Антон Антонов