Подмосковным студентам удаленное обучение продлили до 6 февраля

Студенты вузов Московской области продолжат учиться дистанционно до 6 февраля, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева. Социальные карты студентов при этом будут заблокированы.

В Telegram-канале губернатора также поясняется, что с 13 января отменяется дистанционное обучение в колледжах, транспортные карты будут разблокированы. Также не нужно будет предоставлять результаты теста на коронавирус при заселении в гостинцы, но по-прежнему нужно измерять температуру.

Подмосковье находится на третьем месте по числу заразившихся коронавирусом после Москвы и Санкт-Петербурга — 169 724 случая. За все время умерли 3112 человека, выздоровело 128 052.