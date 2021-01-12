Общественный транспорт Перми пополнился новыми автобусами

В Пермский край поставлена партия новых автобусов для работы на линиях общественного транспорта. Техника прибыла в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает краевой минтранс.

Всего в регион поставлено 37 автобусов «НЕФАЗ»: 16 машин работают на маршруте №74 (Микрорайон Владимирский — улица Маяковского), еще 21 автобус будет обслуживать маршрут №64 (Пермь II — ДДК им. Кирова). На маршрут №74 новые машины вышли с 4 января, на маршруте №64 автобусы появятся в ближайшее время.

Автобусы Прикамье получило по заявке, поданной краевыми властями в прошлом году. В нее вошли все городские маршруты, подходящие по параметрам к участию в нацпроекте. В итоге Минтранс РФ выбрал два наиболее протяженных маршрута, курсирующих по Перми.