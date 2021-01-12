Возведение и оснащение модульной больницы в Неклиновском районе обошлись в 95 млн рублей

В селе Покровском Неклиновского района открылась новая больница модульного типа. Общая стоимость работ на объекте составила 95,4 млн руб., из которых 82,2 млн руб. были выделены из регионального бюджета, а 13,2 млн руб. предоставил муниципалитет. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики Ростовской области.

Больница будет обеспечивать медицинскую помощь 18,5 тыс. жителям региона по более чем 25 профилям. Отмечается, что в структуру учреждения входят поликлиника и три фельдшерско-акушерских пункта. В медицинском комплексе работают 54 человека, из них 14 врачей и 33 — среднего медицинского персонала.

Наталья Шинкарева