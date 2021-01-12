УФАС велел не озерничать

Республиканское УФАС выявило в действиях администрации Уфы признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и выдало предупреждение, обязав расторгнуть с ООО «ТелекомИнвест» договор аренды земельных участков рядом с озером Кашкадан. По мнению антимонопольной службы, мэрия предоставила застройщику необоснованное неконкурентное преимущество, предоставив без торгов право аренды участка для строительства многоэтажного жилого дома, к тому же в рекреационной зоне, где жилищное строительство запрещено. В Главархитектуре Уфы полагают, что «ребята из УФАС не разобрались в ситуации».

Управление ФАС по Башкирии, рассмотрев жалобу прокуратуры республики, выдало мэрии Уфы предупреждение о прекращении нарушений антимонопольного законодательства. По требованию антимонопольной службы, мэрия должна в десятидневный срок расторгнуть договор аренды трех земельных участков, в том числе одноо участка площадью 2,5 га, предназначенного для строительства жилого дома.

Как установило ведомство, в 2015 году управление по земельным ресурсам администрации заключило с «ТелекомИнвестом» четырехлетний договор аренды участка площадью 2,6 га возле озера Кашкадан для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса. Изначально девелопером проекта была компания «Аврора-Уфа» (контролировалась кипрскими компаниями ирландского предпринимателя Шона Куинна), арендовавшая в апреле 2005 года у мэрии Уфы на 49 лет два участка на берегу озера Кашкадан под строительство торгово-развлекательного комплекса с аквапарком. Позднее объект незавершенного строительства перешел «ТелекомИнвесту». Степень его готовности в материалах антимонопольной службы не указана.

В декабре 2020 года управление без проведения торгов заключило с «ТелекомИнвестом» новый договор аренды участка, площадь которого была уменьшена до 2,5 га, а вид разрешенного использования изменен с «для размещения объектов торговли» на «для многоэтажной застройки». Ранее, в феврале того же года, экс-глава администрации Уфы Ульфат Мустафин утвердил проект планировки и межевания, согласно которому на месте недостроенного ТРК было разрешено построить многосекционный жилой дом высотой 6–15 этажей на 1,5 тыс. жителей и паркингом на 515 машиномест. На двух смежных участках застройщик должен был построить объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

• ООО «ТелекомИнвест» зарегистрировано в 2012 году. Совладельцами компании, согласно «Спарк-Интерфакс», являются Денис Арсланов, Булат Резяпов, Андрей Сорока, Владимир Старов, Андрей Егоров, Юрий Симакович. В 2019 году чистая прибыль компании составила 18,9 млн руб. при выручке 23,6 млн руб.

В 2017 году территория, где находится ТРК, площадью 86,3 га, ограниченная улицами Сипайловской, Самаркандской, Косогорной, маршала Жукова и Озерной, была включена в перечень территорий «для комплексного и устойчивого развития».

Как отмечают в УФАС, согласно генплану Уфы, территория спорного участка отнесена к рекреационной зоне, в которой многоэтажное жилищное строительство запрещено. Также, несмотря на истечение срока действия договора аренды, который был заключен мэрией без торгов, «ТелекомИнвест» участок не освободил и продолжает им пользоваться, что «свидетельствует о предоставлении хозяйствующему субъекту необоснованного неконкурентного преимущества» и является попыткой обойти требования земельного законодательства, говорится в предупреждении. Кроме того, указало антимонопольное ведомство, к развитию планируется лишь небольшая часть квартала, что не соответствует смыслу градостроительного регулирования деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

В пресс-службе мэрии Уфы вчера комментарий „Ъ“ не предоставили.

Директора «ТелекомИнвест» Анатолия Васильева не было на рабочем месте.

Главный архитектор Уфы Олег Байдин уверяет, что во взаимоотношениях мэрии и застройщика никаких нарушений нет, а «ребята из УФАС не разобрались в ситуации». «В условиях комплексного развития территории генплан не действует. Сейчас это заброшенная территория, от местных жителей нам неоднократно поступали обращения по поводу недостроя. Недострои может выкупить мэрия либо частные инвесторы — это наиболее комфортный вариант для города. Мы попросили застройщика, чтобы высотность была ограничена 15 этажами с понижением в сторону парковой части. Компания прислушалась»,— сообщил Олег Байдин.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров согласен с позицией УФАС. «Муниципалитет должен был в течение полугода после истечения срока аренды участка выставить недострой на торги или разыграть весь квартал для его комплексного освоения. Этого не было сделано. Один дом, который собиралась строить компания, не является комплексным освоением территории, это точечная застройка. Вполне вероятно, если предупреждение будет оспариваться в суде, оно устоит»,— считает Айдар Муллануров, отмечая, что выявленные нарушения могут стать основанием для возбуждения дела об административном правонарушении.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров считает, что в зависимости от класса и концепции жилья возле парка Кашкадан объем вложений застройщика в проект может составить 3–3,5 млрд руб. Предполагаемую прибыль он оценил в пределах 3 млрд руб.

Влада Шипилова