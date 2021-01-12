Развязку ждет ускорение

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил до пятницы подготовить варианты решения транспортной проблемы, с которой столкнулись многие жители Уфы и окрестных поселков-спутников после начала реконструкции путепровода над проспектом Юлаева в районе Монумента Дружбы. По проекту реконструкции, первый этап которой должен продлиться до ноября 2021 года, четырехполосный путепровод должен стать шестиполосным. Для проведения ремонтных работ власти разрешили дорожникам перекрыть движение по путепроводу, в качестве альтернативы транспортные потоки было решено пустить по скоростной магистрали — проспекту Юлаева. В итоге в первый рабочий день нового года за несколько километров до места ремонта образовались девятибальные пробки.

Глава Башкирии Радий Хабиров вчера на оперативном совещании в правительстве республики поручил премьер-министру Андрею Назарову, исполняющему обязанности сити-менеджера Уфы Сергею Грекову и министерству транспорта и дорожного хозяйства Башкирии до пятницы подготовить альтернативные варианты реконструкции дорожной развязки на пересечении проспекта Юлаева и улицы Валиди. В результате начала ремонтных работ на этом участке вчера утром образовалась гигантская пробка на въезде в город со стороны аэропорта: в частности, жителям Демского района, чтобы добраться до Бельского моста потребовалось около часа.

Реконструкция развязки началась 8 января. Тогда было перекрыто движение по направлению от улицы Валиди в сторону монумента Дружбы, в противоположную сторону полоса путепровода над проспектом Юлаева пока открыта. Транспорт в направлении Монумента Дружбы проезжает по правостороннему съезду с развязки и пересекает проспект Юлаева. Для пропуска этого транспортного потока перед «новым» Бельским мостом установлен светофор.

«Я не знаю, зачем нужно было начинать эти работы до 11 января. Именно в пиковый момент, когда люди возвращаются из отпусков, везут детей из деревень и так далее,— недоумевал глава республики.— Андрей Геннадьевич, неделю возьмите, вместе с коллегами, которые имеют к этому отношение, ногами пройдите. Какая должна быть развязка, соответственно, изучите, дайте поручение аппарату правительства изучить, какие существуют паллиативные вещи, чтобы демпфировать негативный эффект».

Радий Хабиров также отметил, что у него «были разные соблазны». «Первым было желание резко хлопнуть и сказать „стоп“ стройке и так далее. Но тогда мы ничего с вами не построим»,— отметил он.

Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе на прошедшем 9 января «круглом столе», посвященном ремонтным работам на развязке, сообщил, что на первом этапе, который по плану должен завершиться в ноябре 2021 года, путепровод будет расширен с четырех до шести полос. Второй этап предполагает реконструкцию четырех съездов с развязки. Как отмечал господин Паппе, цель реконструкции в том, чтобы довести параметры развязки «до нормативных» и «увеличить на треть» пропускную способность на этом участке.

Собеседник „Ъ“, близкий к администрации главы Башкирии, сообщил, что власти ищут альтернативные варианты объездных путей. «Через несколько дней будет демонтирована вторая половина путепровода и ситуация усложнится,— прогнозирует он.— Вообще, вопросы с альтернативными маршрутами следовало решать еще летом, но, к сожалению, городские власти заранее не смогли предусмотреть все негативные последствия от проведения работ».

На сайте мэрии Уфы вчера появилась информация, что «для движения «из центра» города, как альтернативный путь для проезда на Монумент Дружбы, можно использовать улицу Набережную». Там же пресс-служба администрации сообщила, что «на магистралях Уфы установлены аншлаги, предупреждающие автолюбителей о ремонте путепровода».

Конкурс по отбору подрядчика для проведения реконструкции был объявлен Управлением по ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы 1 сентября 2020 года. Цена контракта составила 892,8 млн руб. Единственным участником конкурса стало АО «Уралмостострой». В конце сентября компанию признали победителем конкурса, однако УФАС отменило это решение после жалобы ООО «СтройКомУфа» предпринимателя Артура Султангареева. По мнению заявителя, мэрия при отборе подрядчика нарушила закон о контрактной системе в сфере закупок, не полностью опубликовав исходно-разрешительную документацию. В октябре «Уралмостострой» вновь был признан победителем конкурса, предложив исполнить контракт по начальной цене. Деньги на реконструкцию выделяются из регионального (866 млн руб.) и городского (26,7 млн руб.) бюджетов. Как следует из материалов закупки, работы пройдут в два этапа и полностью завершатся к 31 августа 2022 года.

Депутат Госдумы, бывший глава администрации Уфы Павел Качкаев (2003–2011 годы) согласен, что начинать подготовку к ремонту развязки нужно было заранее. «Понятно, что деваться некуда — путепровод нужно реконструировать, но следовало заранее информировать об этом население, а при подготовке вариантов объездных путей, привлечь широкий круг федеральных и местных экспертов»,— отметил господин Качкаев. Он добавил, что мэрия Уфы не в состоянии реализовать дорогостоящие инфраструктурные проекты без республиканского софинансирования. «Понятно, что без республиканской поддержки сделать этого нельзя, а прежнее руководство республики в предыдущие годы на решение дорожных проблем Уфы денег особо не выделяло»,— пояснил собеседник.

Булат Баширов, Елена Чиркова