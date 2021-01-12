Сиротское дело осталось без ущерба

Cледственный комитет направил в суд уголовное дело по обвинению заместителя главы администрации Воротынского района Станислава Привалова. Его обвинили в подготовке пакета документов для приемки в эксплуатацию некачественного 12-квартирного дома для детей-сирот, построенного по муниципальному заказу. Преступления против детей-сирот и вопросы их обеспечения жильем находятся под личным контролем председателя СК Александра Бастрыкина. С обвинением Станислав Привалов, арестованный в августе прошлого года, не согласен, тем более что незаконно принявший дом глава района Алексей Солдатов погасил свыше 8 млн руб. инкриминируемого обоим ущерба, отделавшись штрафом без судимости.



В СУ СКР по Нижегородской области завершили уголовное расследование в отношении заместителя главы администрации — начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Воротынского района Станислава Привалова. Он был обвинен по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с превышением тяжких последствий». По версии следствия, в октябре 2019 года руководство администрации приняло в эксплуатацию некачественно построенный жилой дом по адресу улица Максима Горького, 97 в Воротынце, в котором восемь квартир были предоставлены детям-сиротам. При заселении молодые люди обнаружили, что в подвале дома стоит вода, а его канализация, как выяснилось, не подключена к централизованной системе водоотведения.

Сироты отказались жить в подтопленном доме с отсыревающими полами и стенами, в прошлом году их жалобы по видеоконференцсвязи выслушал председатель СК Александр Бастрыкин, который следит за вопросами обеспечения жильем детей-сирот (в Нижегородской области возмещаемый по уголовным делам ущерб направляется на покупку квартир для воспитанников детских домов). В итоге дело с домом в Воротынце было взято на контроль в центральном аппарате СК, а муниципального служащего Станислава Привалова в августе 2020 года арестовали.

«В ходе расследования следователями СК назначены, проведены и получены заключения восьми комиссионных строительно-технических судебных экспертиз. Установлено, что проект строительства данного дома не соответствует нормам градостроительного законодательства, в связи с чем разрешение на строительство дома и его ввод в эксплуатацию были выданы администрацией незаконно. Установлено, что именно обвиняемый дал указание подчиненным подготовить разрешение на строительство, а впоследствии и на ввод в эксплуатацию данного дома. Тем самым он совершил действия, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это повлекло незаконное расходование администрацией бюджетных денежных средств Российской Федерации на сумму свыше 8,6 млн руб., то есть в особо крупном размере», — официально сообщили в нижегородском следственном управлении.

Станислав Привалов вину в преступлении с тяжкими последствиями не признал. В его окружении говорят, что ситуация далеко не так однозначна, как полагает следствие, и не было нужды сажать в СИЗО немолодого мужчину, которого теперь будут возить за 150 км из Нижнего (где он находится в СИЗО.— “Ъ-Приволжье”) в Воротынский райсуд (слушания начнутся 19 января). «Чрезмерно жесткая реакция вызвана особым контролем в СК за этим делом, хотя никакого ущерба уже нет», — считает ­собеседник “Ъ-Приволжье”.

Инкриминируемая сумма ущерба по уголовному делу действительно ранее была погашена главой администрации Воротынского района Алексеем Солдатовым. Его в прошлом году обвинили в преступной халатности за то, что он продлял сроки строительства и принял в эксплуатацию заведомо некачественный дом, который не получил заключения Госстройнадзора. Как следует из опубликованного судебного решения Московского райсуда, господин Солдатов раскаялся и решил компенсировать нанесенный вред, перечислив 8,6 млн руб. в счет возмещения ущерба воротынской ­администрации. Также глава района внес еще 30 тыс. руб. в благотворительный фонд помощи детям-сиротам. В результате следователь попросил судью прекратить уголовное дело в отношении Алексея Солдатова. Таким образом он избежал судимости и в качестве наказания ему назначили штраф в размере 200 тыс. руб.

Что касается его заместителя Станислава Привалова, за подготовку подписанных главой градостроительных разрешений ему инкриминировали гораздо более тяжкое обвинение, предусматривающее от трех до десяти лет заключения. Поэтому обвиняемый заместитель будет оспаривать квалификацию предполагаемого преступления, ущерб по которому был возмещен его начальником.

Роман Кряжев