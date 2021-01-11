Россияне смогут обратиться к нотариусу через портал госуслуг

Правительство России расширяет список услуг, которые можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. На портале появится 20 новых сервисов, в частности, появится возможность обратиться к нотариусу онлайн.

«На едином портале государственных и муниципальных услуг будут созданы и доступны еще более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно. Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность»,— сказал господин Мишустин.

Также через портал госуслуг можно будет обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг — о взыскании денег или имущества с организаций-должников, добавил премьер. Специалисты в области строительства смогут подать заявление о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтеры — получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуются добровольцы, отметил Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что мэрия Москвы потратит 185 млн руб. на создание новой системы хранения персональных данных жителей столицы. В ней соберут не только информацию о документах граждан, но и данные об их фактическом доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и даже домашних животных. Новый сервис ускорит предоставление госуслуг, но одновременно и повысит опасность утечки информации, считают эксперты.

Подробности — в материале “Ъ” «С москвичами перейдут на личности».