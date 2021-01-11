Томская область увеличит финансирование отрасли переработки ТКО более чем в 3,3 раза

Объем финансирования отрасли переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Томской области будет увеличен и достигнет 5 млрд руб. в течение пяти лет, об этом сообщил “Ъ-Сибирь” и.о. главы облдепартамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов. Ранее на нужды отрасли планировали направить всего 1,5 млрд руб.

Основной причиной расширения финансирования, по словам господина Кривова, послужили изменения в региональной территориальной схеме по обращению с отходами. Во время принятия первой версии схемы в 2019 году, она обеспечивала действующие на тот момент цели федерального проекта о комплексной системе по обращению с ТКО, где услугами по обращения с отходами планировалось охватить 60% населения. После обновления показателей в июне 2020 году схема перестала отвечать требованиям, одним из которых является 100%-й охват населения услугами по обращению с ТКО.

«С этой целью в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах планируется создание объектов ручной обработки ТКО контейнерного типа, откуда отходы в дальнейшем будут поступать в районный центр на мусоросортировочные комплексы, после чего часть из них будет централизованно поступать на мусоросортировочный комплекс в Томск, а отобранные полезные компоненты на объект утилизации»,— сообщает глава департамента.

Строительство объектов переработки будет производиться в рамках концессионного соглашения. Проведения конкурсного отбора на право заключения таких соглашений планируется в этом году. В то же время, создание объекта утилизации предполагает использование инвестиционного механизма.

Даниил Тарабукин