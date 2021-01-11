Недвижимые активы воронежской компании «Вудвилль» выкупила столичная фирма за 66,5 млн рублей

По итогам публичного предложения на имущество обанкротившейся воронежской компании «Вудвилль», победителем торгов признана московская фирма «Глобалкоминвест». Об этом сообщил портал DeFacto со ссылкой на организатора торгов, ООО «Сац».

Столичная компания предложила за активы в Воронежской области 66,5 млн руб. Речь, в частности, о производственном комплексе «Вудвилля», который находится в залоге у банка «Пересвет» и состоит из 74 объектов движимого и недвижимого имущества. В их числе - два земельных участка в Бобровском районе общей площадью 41,3 тыс. кв. м, производственный (4,5 тыс. кв. м) и бытовой (1,5 тыс. кв. м) корпуса, склады, цеха и оборудовании. Кроме того, в состав единого лота входили активы, не обремененные залогом: несколько станков, легковой автомобиль, три товарных знака и право администрирования четырех доменов.

Напомним, начальная цена продажи составляла 125,36 млн руб., цена отсечения — 65 млн руб. Торги проходили с 23 ноября до 25 декабря. Ранее имущество пытались продать за 145 млн руб., затем цена снижалась до 139,3 млн руб., после этого — до 125,4 млн руб., однако желающих приобрести активы не нашлось. ООО «Вудвилль» было признан банкротом марте 2019 года. Долг перед банком «Пересвет» составлял 1,58 млрд руб. Банк считался фактическим владельцем компании, предприятие было обанкрочено по его иску. До банкротства ООО «Вудвилль» планировало построить в Воронежской области ЖК «Новоникольский» общей площадью 180 тыс. кв. м. и инвестировать 1 млрд руб. в расширение мощностей.

Подробнее о банкротстве строительной компании читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков