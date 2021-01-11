Бывшего начальника ГИБДД Краснотурьинска отправили в колонию за смертельное ДТП

Городской суд Карпинска (Свердловская область) приговорил Вадима Ушакова к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель пешехода (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Напомним, Вадим Ушаков возглавлял ГИБДД Краснотурьинска с 1993 до 2005 года.

Суд установил, что в сентябре 2019 года Вадим Ушаков на автомобиле Toyota двигался в сторону нерегулируемого пешеходного перехода в Краснотурьинске. При этом он осознавал, что видимость была ограничена автобусом «ПАЗ-Вектор», который высаживал пассажиров на остановке.

В это время на пешеходный переход вышел потерпевший.

«Водитель, проявив грубую самонадеянность и невнимательность, зная и осознавая, что на данном участке проезжей части имеется нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный знаками, не проявил должного внимания и допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Вадим Ушаков не заметил мужчину пешехода и сбил его, от полученных травм он скончался на месте.

Подсудимый признал вину частично. Суд приговорил Вадима Ушакова к лишению свободы, запретил управлять транспортными средствами в течение двух лет и обязал выплатить 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда вдове погибшего. Приговор в законную силу пока не вступил.

Михаил Мананников