У «Муз-ТВ» сменился гендиректор

Генеральный директор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров покидает свою должность, об этом он сам сообщил в Instagram. По информации РБК, его преемником стал генеральный директор «ТНТ Music» Захар Бабин.

«Сегодня телеканал находится на самом своем пике — у него самая высокая доля телесмотрения и лучшие финансовые показатели за все годы существования "Муз-ТВ". Сейчас смело можно сказать, что это лучший музыкальный телеканал страны, и настало время, когда я со спокойной душой могу отойти в сторону… Я ухожу с работы на "Муз-ТВ", но мои сердце и душа навсегда останутся там»,— написал господин Давлетяров.

Арман Давлетяров родился 13 августа 1970 года в Оренбургской области. Он пришел в команду «Муз-ТВ» в 2008 году, а в 2009-м стал его музыкальным директором. Должность генерального директора занял в 2013 году.