Глава Фонда капремонта Пермского края покидает должность

Руководитель Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов увольняется с должности по собственному желанию. Он написал заявление об уходе, сегодня у него последний рабочий день. Об этом сообщает телеграм-канал «Компрос».

Господин Баранов руководил фондом с июня 2017 года. Губернатор Дмитрий Махонин неоднократно высказывал претензии к работе фонда. «Случившаяся на днях трагедия на улице Краснова в Перми стала последней каплей»,— пишет «Компрос».

«Новому руководству фонда предстоит кардинально изменить подходы к формированию программы капитального ремонта, а также усилить контроль за качеством выполнения работ со стороны подрядчиков»,— сообщил зампред краевого правительства, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.

ЧП на улице Краснова, 25, произошло в минувшую субботу. Обрушившиеся строительные конструкции травмировали двух женщин. Одна из них вчера скончалась в реанимации краевой клинической больницы. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Ремонтные работы в доме выполняла компания «АудитЭнергоПроект». По договору с подрядчиком ремонт крыши должен быть завершен до 30 ноября 2021 года. Ранее в фонде капремонта Пермского края утверждали, что во время новогодних праздников работы на доме не проводились.