Цены такие, что лед трескается

Пользуясь тем, что спотовые цены на сжиженный газ в Азии бьют рекорды, НОВАТЭК решил в январе провести экспериментальный рейс, отправив свои СПГ-танкеры через Севморпуть по восточному маршруту без сопровождения ледоколов. Так, 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а вслед за ним 6 числа — «Николай Евгенов». Им навстречу из Тяньцзиня в Китае вышел танкер «Николай Зубов», который должен прийти в Сабетту через Берингов пролив. К настоящему моменту танкеры уже почти встретились в районе Новосибирских островов.

Смысл такого встречного движения в том, чтобы суда могли поделиться друг с другом данными о ледовой обстановке и оптимизировать дальнейшую часть маршрута. «Кристоф де Маржери» планирует прибыть в Далянь 26 января, пройдя маршрут за 21 день против 36 дней, которые потребовались бы при маршруте вокруг Евразии через Суэцкий канал. Кроме того, НОВАТЭК сэкономит на перевалке и фрахте танкера.

Это первый случай, когда суда следуют по Севморпути в восточном направлении зимой без ледокольной проводки. Если эксперимент окажется успешным, то продемонстрирует практическую возможность поставлять газ Ямала в Азию даже без атомных ледоколов девять месяцев в году, за исключением марта—мая, когда ледовые условия в Арктике наиболее сложные.

В принципе, для газовозов Arc7 основная проблема не в том, чтобы пройти через льды восточной Арктики, а чтобы сделать это с приемлемой коммерческой скоростью. Впрочем, при нынешних аномально высоких ценах на газ в Азии, которые подбираются к $800 за тыс. кубометров и в 2,5 раза выше, чем в Европе, поставки в Азию по СМП будут выгодными в любом случае.

В более долгосрочной перспективе ситуация не столь очевидная. В последние два года СПГ на рынке стало так много, в том числе за счет новых производств в США, что исторически существовавшее превышение спотовых цен на СПГ в Азии над ценами в Европе по сути сошло на нет. Казалось, что в мире уже почти сложился единый газовый рынок, и перетоки СПГ из одного региона в другой быстро нейтрализуют существенные географические «премии».

Такое положение вещей ставило под вопрос логистическую стратегию НОВАТЭКа, направленную на максимальное использование маршрута через восточную Арктику. В самом деле, зачем строить перевалочный хаб на Камчатке, новые газовозы и ледоколы, если можно вывести весь газ вдвое меньшим числом судов — поскольку транспортное плечо короче — в Европу и продать за примерно те же деньги. Однако эта зима демонстрирует, что географические границы рынков все же сохраняются — так, из-за низкой пропускной способности Панамского канала сейчас СПГ из США физически не может напрямую попасть в Азию в полном объеме и снизить образовавшуюся гигантскую «азиатскую премию».