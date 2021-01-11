Сбербанк заглянул в «Ситилинк»

Сбербанк заинтересовался покупкой одного из крупнейших в России онлайн-ритейлеров «Ситилинк», входящего в группу Merlion, три совладельца и топ-менеджер которой находятся под арестом по обвинению в организации покушения на убийство. Продажа актива, который может стоить около $1 млрд, позволит компании поддержать на плаву свой основной бизнес IT-дистрибуции, полагают эксперты. Сбербанку же такая сделка позволит усилить позиции в сегменте электронной коммерции, где он сможет конкурировать с «Яндекс.Маркетом», Ozon и Wildberries.

Сбербанк в конце 2020 года провел предпродажный аудит и оценку одного из крупнейших в стране IT-дистрибуторов Merlion, рассказал источник “Ъ”. Другой собеседник на рынке дистрибуции уточнил, что Сбербанк ведет переговоры о приобретении розничных активов компании. В их число входит сеть электроники «Позитроника», ритейлер электроники «Ситилинк» (более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах) и сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник».

В конце декабря Сбербанк и Merlion объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого возможности дистрибутора будут «интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции Сбера», напомнили в пресс-службе банка. Информацию о возможном приобретении активов Merlion там комментировать не стали. В Merlion заверили, что переговоров по продаже активов и оценки финансового состояния нет.

Привлечение инвестора в Merlion может быть связано с желанием сохранить и защитить активы на фоне уголовного дела вокруг владельцев группы, считает собеседник “Ъ” на рынке дистрибуции. В ноябре три совладельца Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были арестованы Хорошевским райсудом Москвы. Был взят под стражу и топ-менеджер Merlion, бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин. По версии следствия, бизнесмены причастны к убийству в 2015 году в Красногорском районе Московской области, сообщал “Ъ” 26 октября.

Группа Merlion создана в 2002 году и занимается поставками компьютеров, бытовой техники, программного обеспечения, сетевого оборудования. Работает с более чем 600 брендами, включая Acer, Apple, Huawei, Intel и Microsoft.

Розничный бизнес составляет значительную часть в обороте Merlion, его продажа позволила бы компании поддержать на плаву основное направление IT-дистрибуции в сегменте b2b, полагает главный редактор TAdviser Александр Левашов. Летом 2020 года Merlion вела переговоры с сооснователем и бывшим совладелем IBS Сергеем Мацоцким о продаже ему контроля в IT-интеграторе ОТР, добавил эксперт. По его словам, переговорам помешал арест владельцев Merlion.

Сбербанк намерен к 2023 году войти в тройку лидеров на российском рынке электронной коммерции, говорил зампред правления банка Лев Хасис 30 ноября 2019 года. Для этого планируется в 2021 году запустить маркетплейс и выкупить мажоритарную долю в «Сбермаркете», который сейчас входит в СП с Mail.ru Group. После раздела активов с «Яндексом» и продажи ему доли в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. интерес Сбербанка к розничным активам Merlion логичен, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Прошлым летом Сбербанк интересовался покупкой доли в Ozon, а осенью начал переговоры с «М.Видео» о совместном развитии принадлежащего ей Goods.ru, отметил эксперт.

Герман Греф, президент Сбербанка, в интервью “Ъ” 25 сентября 2020 года Мы никогда не рассматривали вопрос покупки офлайновых ритейлеров. В онлайне возможны любые покупки

Среди активов Merlion самым привлекательным для Сбербанка может быть «Ситилинк» из-за обширной сети выдачи заказов, добавляет Михаил Бурмистров. По данным Data Insight, объем продаж «Ситилинка» в 2019 году составил 90,4 млрд руб., это второй результат среди онлайн-ритейлеров РФ после Wildberries. «Самая консервативная оценка "Ситилинка" может начинаться от $1 млрд, но, скорее всего, ожидания продавцов будут выше»,— полагает господин Бурмистров, поясняя, что на фоне успешного IPO Ozon в декабре все активы в области электронной коммерции подорожали. Если стороны договорятся, отмечает эксперт, Сбер сможет конкурировать в онлайн-ритейле не только с «Яндексом», но и с Ozon и Wildberries.

Юлия Тишина