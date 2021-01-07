Франция ужесточит санитарный режим из-за распространения коронавируса

Премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран объявили о новых мерах, которые должны остановить третью волну пандемии коронавируса. Среди них — расширение комендантского часа, который в 15 департаментах (в том числе в Верхних и Приморских Альпах, Марне, Вогезах, Соне и Луаре) уже начинается с 18 часов. К этим 15 департаментам могут завтра вечером добавиться еще десять департаментов. На остальной территории страны комендантский час сохраняется с 20 часов.

Премьер-министр сожалеет, что правительство не сможет пойти навстречу ни деятелям культуры, ни владельцам баров, кафе и ресторанов. Театры, музеи, кино останутся закрытыми до конца месяца, рестораны — до середины февраля. Подробнее о сроках станет известно не раньше 20 января.

Власти Франции также усилят контроль на европейских границах страны. Граница с Великобританией в связи с появлением «английского варианта вируса» закрыта и «останется закрытой» вплоть до новых распоряжений. Никакое пересечение границы не будет впредь возможно без действительного анализа ПЦР, подтверждающего отсутствие заражения коронавирусом.

Во Франции регистрируется около 15тыс. заражений в день и 2,5 тыс. госпитализаций. Единственный выход правительство видит в ускорении кампании прививок против COVID-19. К уже применяющейся в Европе вакцине производства Pfizer и BioNTech прибавилась вакцина разработки американской Moderna. «Вакцинация — это приоритет номер один»,— подвел премьер-министр итог пресс-конференции.

О недоверии французов к массовой вакцинации — в материале “Ъ” «Нация против вакцинации».

Алексей Тарханов, Париж