Умер актер Валерий Хлевинский

Народный артист России Валерий Хлевинский умер в возрасте 77 лет, сообщил Московский художественный театр им. А. П. Чехова. Причина смерти актера не уточняется.

«Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек»,— указано на сайте театра. В сообщение отмечается, что господин Хлевинский участвовал в репетициях и «был полон жизни и планов».

Церемония прощания с актером состоится 11 января, после отпевания. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Валерий Хлевинский известен по ролям в фильмах «Вся королевская рать», «Конец Любавиных», «Большая перемена» и «Вечный зов». В Московском художественном театре он играл с 2001 года.