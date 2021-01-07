Путин встретил Рождество в церкви в Новгородской области

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в церкви Николы на Липне в Новгородской области. Он посещал ее в сентябре 2016 года с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост премьера.

«Могу сказать как светский человек, любовь господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда, а порой и ожидание чуда, и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах»,— сказал господин Путин после богослужения и поздравил россиян с праздником.

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После посещения церкви президентом в 2016 году было принято решение о финансировании ее реставрации. Работы завершили в ноябре 2019 года. Объект охраняется ЮНЕСКО, но долгие годы был закрыт для посещения. Последние два года господин Путин встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.