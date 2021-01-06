Британский дипломат призвала Запад не допустить победы России и Китая после пандемии

Пекин и Москва не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс в беседе с Bloomberg.

По мнению Карен Пирс, Китай может стать трендсеттером для будущих разработок в сфере искусственного интеллекта, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х годах. «Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что китайские стандарты установились в таких областях, как искусственный интеллект и кибернетика»,— добавила госпожа Пирс.

По ее словам, пандемия и последовавший за ней экономический кризис оставили миллионы американцев без работы. Она заявила, что Великобритании и США нужно объединить усилия, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России во время, когда мир будет восстанавливаться после пандемии.

О том, как на саммите НАТО обсуждали российскую и китайскую угрозу, читайте в материале “Ъ” «НАТО разнатилось не на шутку».